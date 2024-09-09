عبد المنعم عمايري بتصريح صادم عن زواج امل عرفة: بخربلها العرس!

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A post shared by Elie Merheb (@_eliemerheb)
A post shared by Elie Merheb (@_eliemerheb)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، مجموعة صور على انستغرام، توثق الأجواء الرومانسية بين سيليو إبن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، وخطيبته الأردنية زين قطامي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مفطع فيديو لتاليا، ابنة الممثل طوني عيسى، عبر انستغرام ظهرت فيه بكل لطافة وعفوية ونجحت من خلاله بلفت انتباه الجمهور.
شارك الفنان اللبناني راغب علامة مع متابعيه عبر انستغرام، صورة تجمعه بالممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والطبيب إيلي فارس.