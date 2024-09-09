عبد المنعم عمايري بتصريح صادم عن زواج امل عرفة: بخربلها العرس!

وفي التفاصيل، حل الممثل عبد المنعم عمايري، ضيفا مع الإعلامية الأردنية نادية الزعبي في برنامج "القرار" على قناة الغد، حيث أثار الجدل بتصريحاته عن طليقته أمل عرفة، اذ سألته الزعبي ان كان يختار ما بين الذهاب إلى زفاف امل عرفة أو رؤيتها بدور جريء، فأجاب: "بروح على عرسا وبخربلا ياه".من هنا، كشف عبد المنعم عمايري انه دخل في علاقة حب ندم عليها، ليشير عدد من المتابعين إلى انه قصد علاقته بالفنانة اللبنانية دانا الحلبي، حيث انتشرت في وقت سابق شائعات عن ارتباطهما بعد طلاقه من امل عرفة.