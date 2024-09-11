الجديد تعرض الحلقة الثانية من البرنامج الوثائقي الاجتماعي قصص حقيقة

عُرض يوم أمس الثلاثاء الحلقة الثانية من برنامج "قصص حقيقية" على قناة الجديد "Special Content"، على يوتيوب.

وتناولت الحلقة الجديدة قصة حياة الشاب سليم عانوتي، والذي خُلق بمتلازمة "بيير روبين" والتي انعكست على مظهره الخارجي وتسببت باختناقه في الصغر وضعف نظره.

ولكن على الرغم من الحالة الصحية التي ولد بها سليم عانوتي إلاّ أنّه استطاع التميز ضمن بيئته ومجتمعه، والتفوق في دراسته، بالإضافة لتمكنه من الوصول لتحقيق جزء من أحلامه عبر عمله في مواقع التواصل الاجتماعي.

"قصص حقيقية" برنامج وثائقي اجتماعي من إعداد وتنفيذ: بشرى الدعاس، تصوير وإخراج: ريان الحاج، ويعرض أسبوعياً كل يوم ثلاثاء عند الساعة التاسعة مساءً عبر قناة الجديد "Special Content" على يوتيوب، ومنصات الجديد المختلفة من سناب شات، تيك توك، انستغرام وفيسبوك.

ويتناول البرنامج القصص الإنسانية، إذ يعرض في كل حلقة شخصية معينة من حياتنا بكل ما مرت به من تحديات.