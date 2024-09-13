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لقطات مؤثرة جمعت أصالة بأولادها على المسرح وهي حافية القدمين
لقطات مؤثرة جمعت أصالة بأولادها على المسرح وهي حافية القدمين
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لقطات مؤثرة جمعت أصالة بأولادها على المسرح وهي حافية القدمين

فن

2024-09-13 | 08:44
لقطات مؤثرة جمعت أصالة بأولادها على المسرح وهي حافية القدمين
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Aljadeed
لقطات مؤثرة جمعت أصالة بأولادها على المسرح وهي حافية القدمين

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري الحفل السنوي للشعر والجمال في مصر، بحضور جماهيري مميز وتفاعل رائع. وأشعلت الأجواء بأغانيها الجديدة والقديمة.

وفي التفاصيل، لفتت أصالة الأنظار كعادتها بتصرفاتها، إذ ظهرت وقد تخلت عن حذائها بأحد مقاطع الفيديو التي تم تداولها من الحفل، كما شاركها أولادها الأربعة خالد وشام وعلي وآدم بالغناء على المسرح، وظهروا جميعاً سعداء لغاية..
وقد إعتمدت أصالة فستاناً طويلاً وواسعاً باللون الأبيض، بكمين من الدانتيل، وحزاماً حدد منطقة الخصر.كما رفعت أصالة شعرها بالكامل عن وجهها إلى الأعلى، وطبقت مكياجاً ترابياً يليق بجمال ونعومة ملامحها.
وانتشر صورة لأصالة من كواليس الحفل مع ابنها خالد .
https://youtube.com/shorts/0h2mTB2zVH0?si=iNjLICzKjppXIWJ_

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