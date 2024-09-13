أمير يزبك يخضع لعملية دقيقة.. فيديو من داخل الغرفة ينتشر وهو يغني للطبيب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع في للفنان اللبناني أمير يزبك من غرفة العمليات.

وفي التفاصيل، أفاد موقع "الفن" عن خضوع الفنان أمير يزبك لعمليتين جراحيتين في مستشفى في لبنان، وخرج يزبك من المستشفى وهو بصحة جيدة، لكنه يعاني من بعض الأوجاع، ما هو أمر طبيعي.

والعمليتان عبارة عن استئصال كيسين من الدهن في يده وتحت صدره.

وتفاعل جمهور الفنان اللبناني مع مقطع الفيديو المتداول وتمنو الشفاء العاجل لـ أمير يزبك .

وكان قد تصدر اسم الفنان اللبناني أمير يزبك، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة القليلة الماضية، بعد انتشار احبار عن انفصاله عن زوجته ماريا مدور وغيرها من الاقاويل التي طالت يزبك وعائلته.

وفي اول رد له على كل ما تم تداوله، خرج أمير يزبك عن صمته، ليضع حدًا لكل ما قيل، مؤكدا أن علاقته بزوجته على ما يرام وكل ما قيل حول طلاقه عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا.