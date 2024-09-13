مايا رعيدي في احدث ظهور من شهر العسل في اليونان

وفي أحدث ظهور لها بعد حفل الزفاف، نشرت مايا على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو قصير، مستخدمة خاصية القصص المصورة، يبدو انها صورته من مكان شهر العسل اليونان، حيث ظهر على متن يخت مرتدية المايوه أبرز رشاقتها وجمالها.
سيتم عرض مسلسل "لعينيك" ليصبح بحلقات متتالية يوميا ما عدا الاحد بتمام الساعة 21:30 وذلك ابتداءً من يوم الاثنين في 23/9/2024.
هاجم المغني اللبناني وديع الشيخ زميله الفنان السوري حسام جنيد، بعد تصريحاته الأخيرة المهينة بحق الفنانين اللبنانيين.
في لحظات مليئة بالمشاعر، احتفل النجم اللبناني وائل كفوري بعيد ميلاد ابنته الشابة ميشيل للمرة الأولى بشكل علني، ليكسر حاجز الخصوصية الذي لطالما أحاط به حياته العائلية.