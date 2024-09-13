مايا رعيدي في احدث ظهور من شهر العسل في اليونان

وفي أحدث ظهور لها بعد حفل الزفاف، نشرت مايا على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو قصير، مستخدمة خاصية القصص المصورة، يبدو انها صورته من مكان شهر العسل اليونان، حيث ظهر على متن يخت مرتدية المايوه أبرز رشاقتها وجمالها.

لا تزال ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي تتصدر حديث الجمهور بعد حفل الزفاف الاسطوري الذي اقامته نهاية الاسبوع الماضي في اثينا .