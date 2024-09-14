أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها بـ ويجز.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، أكدت أسماء، في أول تعليق لها على الموضوع، أن العلاقة التي تربطها بويجز هي صداقة متينة، نافية تمامًا وجود أي علاقة عاطفية بينهما كما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، مضيفةً في تصريحاتها الصحفية: "نحن أصدقاء جداً، وقريبا لدينا ديو غنائي"، مما زاد حماس جمهور الثنائي للتعاون الفني المرتقب.