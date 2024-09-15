نادين نسيب نجيم تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية في مهرجان الفضائيات العربيّة

وعلّقت نادين على الصور التي نشرتها عبر حسابها في إنستغرام قائلة: "فخورة بتحقيق نجاح جديد".

وتألقت نادين بفستان من مجموعة السهرة للمصمم اللبناني العالمي زهير مراد. الفستان جاء بلون قرميدي، بتصميم طويل منحوت مع شق أمامي يكشف الساقين، ووشاح طويل ينسدل على الأرض من الخلف.

تميّز الفستان بأكمام طويلة بأسلوب "قفازات الأوبرا"، مع تصميم مكشوف الكتفين، وبرز تحته بودي أسود بنمط "هالتر نك" مع ياقة مرتفعة، مطرزاً بالخرز والكريستال اللامع. وأكملت إطلالتها بصندل مفتوح بلون الفستان.