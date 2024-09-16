لقطات رومانسية تجمع راغب علامة وزوجته جيهان في اليونان

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A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama)
A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama)
هاجم الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، المغنية الشهيرة تايلور سويفت، بعد إعلانها دعمها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات المقبلة.
تصدر اسم الفنانة العراقية رحمة الرياض الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صور مع ابنتها الوحيدة من زوجها الفنان العراقي الكسندر علوم "عالية".
لا يزال تصريح الفنان السوري حسام جنيد، عن المطربين اللبنانيين يثير جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويتصدر حديث المتابعين.