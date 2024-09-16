لقطات رومانسية تجمع راغب علامة وزوجته جيهان في اليونان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنان اللبناني راغب مع زوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة في اليونان.

وفي التفاصيل، نشر راغب علامة صورا عبر حسابه على تطبيق انستغرام.

وأطل راغب برفقة زوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة وهما يمارسان الرياضة الصباحية خلال تواجدهما في اليونان.

من جانبها، استعرضت جيهان جيهان علامة مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، ووثقت جيهان قيام الفنان راغب علامة بتحضير الطعام في منزلهما الكائن في اليونان.

كما نشرت صورة رومانسية تجمعهما خلال تواجدهما في إحدى السهرات.