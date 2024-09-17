ليلى عبد اللطيف ترد من جديد على شائعات وفاتها: قتلوني وموتوني

وفي الفيديو، أوضحت ليلى قائلة: "ما فيني شيء، والحمد لله لا مرض ولا موت."

كما أشارت إلى أن الشائعات تلاحقها منذ بداية العام الجديد، مضيفة: "قتلوني وموتوني كذا مرة، مرة بيقولوا انخطفت، ومرة مريضة."

واختتمت بدعوة الجميع إلى عدم تصديق هذه الشائعات.