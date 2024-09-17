ليلى عبد اللطيف ترد من جديد على شائعات وفاتها: قتلوني وموتوني

وفي الفيديو، أوضحت ليلى قائلة: "ما فيني شيء، والحمد لله لا مرض ولا موت."
كما أشارت إلى أن الشائعات تلاحقها منذ بداية العام الجديد، مضيفة: "قتلوني وموتوني كذا مرة، مرة بيقولوا انخطفت، ومرة مريضة."
واختتمت بدعوة الجميع إلى عدم تصديق هذه الشائعات.
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A post shared by ليلى عبد اللطيف (@leilaabedlatif)
A post shared by ليلى عبد اللطيف (@leilaabedlatif)
شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق إنستغرام، ظهرت فيه وهي تغني أغنية للنجمة ليدي غاغا والمغني برونو مارس، وأرفقت الفيديو بتعليق: "عش بابتسامة".
تصدر أبناء الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الواجهة في الفترة الأخيرة، بعد عودتهم للظهور على مواقع التواصل، وذلك قبل ظهورهم في صورة جماعية نادرة مؤخراً، مع شقيقتهم تيا.
نشرت عارضة الأزياء التونسيّة ريم السعيدي، زوجة مُقدّم البرامج اللبناني وسام بريدي، على حسابها عبر انستغرام، فيديو رومانسيّ جمعهما، حيث عمدت الى طبع قبلة على خد زوجها، ليقوم هو بتقبيلها ايضا.