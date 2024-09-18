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ابنة يورغو شلهوب تخطف الانظار بجمالها في احدث ظهور مع جدها جورج شلهوب
ابنة يورغو شلهوب تخطف الانظار بجمالها في احدث ظهور مع جدها جورج شلهوب
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ابنة يورغو شلهوب تخطف الانظار بجمالها في احدث ظهور مع جدها جورج شلهوب

فن

2024-09-18 | 05:06
ابنة يورغو شلهوب تخطف الانظار بجمالها في احدث ظهور مع جدها جورج شلهوب
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Aljadeed
ابنة يورغو شلهوب تخطف الانظار بجمالها في احدث ظهور مع جدها جورج شلهوب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسارة، ابنة الممثل يورغو شلهوب، برفقة جدها الممثل جورج شلهوب.

وجذبت سارة الأنظار بجمالها اللافت، فهي شقراء تشبه والدتها الألمانية.

 يجدر بالذكر أن يورغو شلهوب كان قد أعلن انفصاله عن زوجته الألمانية كيرستن قبل عدة سنوات، ولهما أربعة أبناء: سارة، صوفيا، كلارا، وجورجيو.

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