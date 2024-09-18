ابنة يورغو شلهوب تخطف الانظار بجمالها في احدث ظهور مع جدها جورج شلهوب

وجذبت سارة الأنظار بجمالها اللافت، فهي شقراء تشبه والدتها الألمانية.

يجدر بالذكر أن يورغو شلهوب كان قد أعلن انفصاله عن زوجته الألمانية كيرستن قبل عدة سنوات، ولهما أربعة أبناء: سارة، صوفيا، كلارا، وجورجيو.