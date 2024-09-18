ابنة يورغو شلهوب تخطف الانظار بجمالها في احدث ظهور مع جدها جورج شلهوب

وجذبت سارة الأنظار بجمالها اللافت، فهي شقراء تشبه والدتها الألمانية.
يجدر بالذكر أن يورغو شلهوب كان قد أعلن انفصاله عن زوجته الألمانية كيرستن قبل عدة سنوات، ولهما أربعة أبناء: سارة، صوفيا، كلارا، وجورجيو.
أعلن الفنان المصري حسام حبيب عن عودته مجددًا إلى الساحة الغنائية، مما أثار حماس متابعيه لجديده المرتقب.
نشرت ناديا ونايا شربل، ابنتا الممثلة كارين رزق الله والممثل فادي شربل، صور عبر خاصية "الستوري" على حسابها في تطبيق إنستغرام وثقتا من خلالها احتفالهما بعيد ميلاد والدهما.
شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق إنستغرام، ظهرت فيه وهي تغني أغنية للنجمة ليدي غاغا والمغني برونو مارس، وأرفقت الفيديو بتعليق: "عش بابتسامة".