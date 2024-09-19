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محمد رمضان ونجله في ورطة بسبب سيدة.. ماذا حصل ؟
محمد رمضان ونجله في ورطة بسبب سيدة.. ماذا حصل ؟
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محمد رمضان ونجله في ورطة بسبب سيدة.. ماذا حصل ؟

فن

2024-09-19 | 06:10
محمد رمضان ونجله في ورطة بسبب سيدة.. ماذا حصل ؟
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Aljadeed
محمد رمضان ونجله في ورطة بسبب سيدة.. ماذا حصل ؟

تصدر اسم الفنان المصري محمد رمضان الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خبر تقديم بلاغ ضده في مصر.

وفي التفاصيل، اتهمت سيدة محمد رمضان ونجله بالاعتداء على ابنها بمنطقة نيو جيزة ما تسبب بإصابته بكدمات مختلفة.
وبحسب التفاصيل الواردة في البلاغ، فإن الحادثة بدأت بمشادة كلامية بين عمر، الطالب في الصف السادس الابتدائي وبين نجل محمد رمضان في نادي نيو جيزة. تطورت المشادة إلى اشتباك جسدي، مما دفع والدة الصبي إلى التوجه للشرطة وتقديم بلاغ رسمي تتهم فيه محمد رمضان ونجله بالتعدي على ابنها وإلحاق الأذى به.

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قصي خولي يزور قبر والده الراحل ويتأثر .. اليكم ما قاله
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09:44
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شارك الممثل السوري قصي خولي عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي في انستغرام مقطع فيديو يوثق زيارته لـ قبر والده الصحفي الراحل عميد خولي.

09:44

قصي خولي يزور قبر والده الراحل ويتأثر .. اليكم ما قاله

شارك الممثل السوري قصي خولي عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي في انستغرام مقطع فيديو يوثق زيارته لـ قبر والده الصحفي الراحل عميد خولي.

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