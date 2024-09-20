مايا دياب توثق لحظات مرعبة عاشتها بسبب الطيران الإسرائيلي

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A post shared by Bila Rakaba (@bilarakabaonline)
A post shared by Bila Rakaba (@bilarakabaonline)
تصدر اسم الفنانة اللبنانية كارين رزق الله ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اعلنت عن وفاة والدها بشكل مفاجئ عبر حساباتها في مواقع السوشيال ميديا.
تصدر مقطع فيديو لطبيب العيون اللبناني، النائب الياس جرادي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد معاينته عدد كبير من الإصابات لمواطنين لبنانيين استهدفوا في الاعتداء الأخير الذي ضرب عدد من المناطق اللبنانية، من خلال أجهزة البايجرز واللاسلكي.
أثارت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي حالة من الجدل بعد تصرفها الذي أغضب الجمهور اللبناني بشكل كبير.