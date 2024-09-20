مايا دياب توثق لحظات مرعبة عاشتها بسبب الطيران الإسرائيلي

تصدر اسم الفنانة اللبنانية مايا دياب الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأحداث الأمنية في لبنان.

وفي التفاصيل، نشرت مايا دياب مقطع فيديو عبر خاصيّة القصص القصيرة على حسابها عبر "انستغرام " يوثق لحظات مرعبة عاشتها .

وأوضح الفيدو لحظة قيام طائرات العدوّ الإسرائيليّ برمي بالونات حراريّة فوق منزل الفنانة مايا دياب، يوم أمس في بيروت.

وكانت طائرات العدوّ تُحلّق على علو منخفض جدّاً، وعلّقت دياب بالقول: "الآن فوق منزلي في بيروت".

وتجدر الإشارة إلى أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ خرق جدار الصوت يوم أمس.