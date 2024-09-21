أخبار عن عودة أحمد سعد لطليقته علياء بسيوني.. ماذا في التفاصيل ؟

وفاجأت الإعلامية المصرية بسمة وهبة متابعيها على إنستغرام بصورة نشرتها عبر خاصية الستوري، تجمعها مع النجم أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني.

وأرفقت مع الصور تعليقاً مقتضباً جاء فيه: أحمد وعلياء، إيه الناس الحلوة دي، شكراً نورتوا الفرح. كما وصفت أحمد سعد بـ”مطرب الوطن العربي الأول”.

وجرى تداول الصورة على نطاق واسع، لا سيما ان انباء عودتها الى بعضهما باتت شبه مؤكدة اكثر من اي وقت مضى.

حيث احتفلت علياء بسيوني في وقت سابق بعيد ميلاد زوجها السابق الفنان أحمد سعد، وألمحت من خلال كلمات التهنئة إلى عودتهما مجددًا إلى بعض