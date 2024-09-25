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فيفي عبده تدمع بسبب الوضع في لبنان.. ظهرت بملامح حزينة ووجهت رسالة
فيفي عبده تدمع بسبب الوضع في لبنان.. ظهرت بملامح حزينة ووجهت رسالة
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فيفي عبده تدمع بسبب الوضع في لبنان.. ظهرت بملامح حزينة ووجهت رسالة

فن

2024-09-25 | 02:22
فيفي عبده تدمع بسبب الوضع في لبنان.. ظهرت بملامح حزينة ووجهت رسالة
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Aljadeed
فيفي عبده تدمع بسبب الوضع في لبنان.. ظهرت بملامح حزينة ووجهت رسالة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر بشكل واسع وخاصة في لبنان، للفنانة المصرية فيفي عبده .

وفي التفاصيل، علقت الفنانة فيفي عبده على مواصلة العدوان الإسرائيلي على المناطق عدة في لبنان، واستمرارغاراته الغاشمة على أراضيه.
ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو جديد في أحدث ظهور لها على "السوشيال ميديا" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت بوجه شاحب وملامح حزينة متأثرة بما يحدث في لبنان وعلقت: "أنا بسجل الفيديو ده عشان خاطر لبنان، انا زعلانة جدًا عشان خاطر لبنان وأهل لبنان، انا بحبكم من كل قلبي ربنا يرحم اللي ماتوا ويشفي الجرحى، معرفش الابتلاء ده ليه انتوا وفلسطين يارب ينجيكوا من الابتلاء ده يارب ينجيكوا منهم انتوا جدعان وبتستحملوا ربنا معاكم والناس كلها بتدعي لكم، شعب لبنان الجدع الطيب، البلد الجميلة دي ربنا ينجيكوا ويارب يبعد الابتلاء ده عندكم، يارب ينجي فلسطين ولبنان وكل الدول العربية".

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