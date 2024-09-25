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اول ظهور واضح لحفيدة اصالة نصري.. ملامحها مشابهة لملامح جدتها
اول ظهور واضح لحفيدة اصالة نصري.. ملامحها مشابهة لملامح جدتها
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اول ظهور واضح لحفيدة اصالة نصري.. ملامحها مشابهة لملامح جدتها

فن

2024-09-25 | 08:35
اول ظهور واضح لحفيدة اصالة نصري.. ملامحها مشابهة لملامح جدتها
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Aljadeed
اول ظهور واضح لحفيدة اصالة نصري.. ملامحها مشابهة لملامح جدتها

شاركت طبيبة التجميل شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة نصري، مع جمهورها على حسابها عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام، صورة ظهرت فيها وهي تحتفل بمرور خمس سنوات على إفتتاح مركز التجميل الخاص بها في القاهرة.

وقد ظهرت شام في الصورة إلى جانب والدتها اصالة وشقيقها الأصغر، ولكن يبدو أن شام لم تأخذ الاحتياطات اللازمة هذه المرة، فقد كشفت عن وجه إبنتها جيهان للمرة الأولى، بمقطع فيديو كانت تقطع فيه قالب الحلوى، ما جعل الجمهور ينتبه الى الشبه الكبير بين شام وابنتها، الى جانب الملامح المشابهة بين جيهان وجدتها الفنانة اصالة.

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