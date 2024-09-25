اول ظهور واضح لحفيدة اصالة نصري.. ملامحها مشابهة لملامح جدتها

وقد ظهرت شام في الصورة إلى جانب والدتها اصالة وشقيقها الأصغر، ولكن يبدو أن شام لم تأخذ الاحتياطات اللازمة هذه المرة، فقد كشفت عن وجه إبنتها جيهان للمرة الأولى، بمقطع فيديو كانت تقطع فيه قالب الحلوى، ما جعل الجمهور ينتبه الى الشبه الكبير بين شام وابنتها، الى جانب الملامح المشابهة بين جيهان وجدتها الفنانة اصالة.