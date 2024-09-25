معتصم النهار ينفعل بسبب الاحداث الاخيرة في لبنان ويوجه رسالة: بيوتنا هيي بيوتكن

يستمر العدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية جنوبا وبقاعا، منذ أيام بشكل متواصل، حيث يشن العدو غارات كثيفة وواسعة طالت مناطق عدة أدت الى ارتقاء عدد كبير من المدنيين واصابة اخرين، الى جانب تدمير الكثير من البيوت والأماكن السكنية والسيارات.

