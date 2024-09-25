معتصم النهار ينفعل بسبب الاحداث الاخيرة في لبنان ويوجه رسالة: بيوتنا هيي بيوتكن

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A post shared by Motasem (@moatasemalnahar)
A post shared by Motasem (@moatasemalnahar)
شاركت طبيبة التجميل شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة نصري، مع جمهورها على حسابها عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام، صورة ظهرت فيها وهي تحتفل بمرور خمس سنوات على إفتتاح مركز التجميل الخاص بها في القاهرة.
يستمر العدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية جنوبا وبقاعا، منذ أيام بشكل متواصل، حيث يشن العدو غارات كثيفة وواسعة طالت مناطق عدة أدت الى ارتقاء عدد كبير من المدنيين واصابة اخرين، الى جانب تدمير الكثير من البيوت والأماكن السكنية والسيارات.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر بشكل واسع وخاصة في لبنان، للفنانة المصرية فيفي عبده .