اليسا تتعاطف مع الأطــفال الذين استهدفهم العدو الإسرائيلي: ما في كلام بيوصف الوجع

لا يزال العدو الإسرائيلي يشن غاراته الغشيمة على عدة مناطق في لبنان، منها الجنوب والبقاع، ويستهدف الأطفال بشكل كبير.

وفي التفاصيل، تعاطفت الفنانة اللبنانية اليسا مع صور الاولاد المستهدة من قبل العدو الاسرائيلي ، ونشرت لهم صور مؤثرة عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت اليسا أيضا رسالة مؤثرة عبر خاصية الستوري عبّرت خلالها عن حزنها وألمها الشديد مما يحصل في لبنان من اعتداءات وضربات إسرائيلية أوقعت العديد من الضحايا، وكتبت اليسا قائلة: "ما في كلام بيوصف الوجع يللي عم نعيشو وخسارة كل هالأرواح البريئة. كل روح راحت هي حكاية توقفت، حلم ما كمل، وعيلة انكسرت للأبد".

وأضافت الفنانة اللبنانية وقالت: "ورغم كل شي نحنا أخوة بل الانسانية، وهالوجع نحنا كلنا عم نحمله. الله يرحمنا برحمته ويحمي لبنان وشعبو".