شكران مرتجى تنعى السيد نصرالله بكلمات تدمي القلب

نعت الفنانة السورية شكران مرتجى رحيل السيد حسن نصرالله بعد استهدافه بغارة صهيونية.



وقال شكران في منشور: ألم يكن الوعد أن نصلي في القدس وأنت ماوعدت إلا وفيت

وتابعت "نعزي أنفسنا ونعزي لبنان في جنان الخلد ياسيد حسن في جنان الخلد أنت وكل الشهداء الأبرار".