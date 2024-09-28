شكران مرتجى تنعى السيد نصرالله بكلمات تدمي القلب

View this post on Instagram
A post shared by Shoukran Mortaja🇵🇸🇸🇾 (@shoukranmortajaofficial)
A post shared by Shoukran Mortaja🇵🇸🇸🇾 (@shoukranmortajaofficial)
كتب الفنان السوري ايمن زيدان على حسابه الخاص على فيسبوك منشورا جاء بعد الاعلان عن اغتيال السيد نصرالله.
نعى وزير الإعلام اللبناني السابق والإعلامي جورج قرداحي، اليوم السبت، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله الذي قضى باستهداف صهيوني.
تصدر اسم لاعب كرة السلة اللبناني وائل عرقجي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بسبب تعليقه على الاحداث الحاصلة في لبنان والعدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية جنوبا وبقاعا.