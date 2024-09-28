الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شكران مرتجى تنعى السيد نصرالله بكلمات تدمي القلب
شكران مرتجى تنعى السيد نصرالله بكلمات تدمي القلب
A-
A+

شكران مرتجى تنعى السيد نصرالله بكلمات تدمي القلب

فن

2024-09-28 | 11:43
شكران مرتجى تنعى السيد نصرالله بكلمات تدمي القلب
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شكران مرتجى تنعى السيد نصرالله بكلمات تدمي القلب

نعت الفنانة السورية شكران مرتجى رحيل السيد حسن نصرالله بعد استهدافه بغارة صهيونية.

وقال شكران في منشور: ألم يكن الوعد أن نصلي في القدس وأنت ماوعدت إلا وفيت
وتابعت "نعزي أنفسنا ونعزي لبنان في جنان الخلد ياسيد حسن في جنان الخلد أنت وكل الشهداء الأبرار".

اقرأ ايضا في فن

ايمن زيدان برسالة مؤثرة بعد اغتيال السيد نصرالله
12:08

ايمن زيدان برسالة مؤثرة بعد اغتيال السيد نصرالله

كتب الفنان السوري ايمن زيدان على حسابه الخاص على فيسبوك منشورا جاء بعد الاعلان عن اغتيال السيد نصرالله.

12:08

ايمن زيدان برسالة مؤثرة بعد اغتيال السيد نصرالله

كتب الفنان السوري ايمن زيدان على حسابه الخاص على فيسبوك منشورا جاء بعد الاعلان عن اغتيال السيد نصرالله.

جورج قرداحي ينعى السيد نصرالله بكلمات مبكية
11:11

جورج قرداحي ينعى السيد نصرالله بكلمات مبكية

نعى وزير الإعلام اللبناني السابق والإعلامي جورج قرداحي، اليوم السبت، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله الذي قضى باستهداف صهيوني.

11:11

جورج قرداحي ينعى السيد نصرالله بكلمات مبكية

نعى وزير الإعلام اللبناني السابق والإعلامي جورج قرداحي، اليوم السبت، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله الذي قضى باستهداف صهيوني.

وائل عرقجي ينفعل بسبب ما يحصل: فدا لبنان وبس!
Play
2024-09-27

وائل عرقجي ينفعل بسبب ما يحصل: فدا لبنان وبس!

تصدر اسم لاعب كرة السلة اللبناني وائل عرقجي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بسبب تعليقه على الاحداث الحاصلة في لبنان والعدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية جنوبا وبقاعا.

2024-09-27

وائل عرقجي ينفعل بسبب ما يحصل: فدا لبنان وبس!

تصدر اسم لاعب كرة السلة اللبناني وائل عرقجي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بسبب تعليقه على الاحداث الحاصلة في لبنان والعدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية جنوبا وبقاعا.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024