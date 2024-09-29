نادين نسيب نجيم تعلق بعد اغتـ ـيال السيد حسن
أعلن حزب الله يوم أمس السبت، رسمياً استشهاد الأمين العام له السيد حسن، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذها العدو الاسرائيلي مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وفي التفاصيل، علق عدد من نجوم الوطن العربي على الخبر، ومن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي اال زالت تلفت الأنظاؤ في مواقفها التي تنشرها على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية العدوان على لبنان، حيث نشر قامت بإعادة نشر تغريدة عبر منصة اكس: "ليس مطلوبا ان تكون معجبا بالقتــيل.. المطلوب ا لا تكون معجبا بالقــاتل ".