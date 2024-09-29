نادين نسيب نجيم تعلق بعد اغتـ ـيال السيد حسن

أعلن حزب الله يوم أمس السبت، رسمياً استشهاد الأمين العام له السيد حسن، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذها العدو الاسرائيلي مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.