سوزان نجم الدين ورابعة الزيات تنعيان السيد: في أمان الله

وقد نعت الممثلة السورية سوزان نجم الدين، السيد حسن، في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، قالت فيها: "عزاؤنا الكبير لكبير شهداء الأمّة.. السيد حسن.. وللبنان والأمّة".من جهتها، الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، كتبت في تغريدة على حسابها: "كنت يافعة عندما كنّا في الجنوب نرزحُ تحت الاحتلال، في سكون الليل ورعب منع التجوّل، كنت أسمع خطوات أقدامهم.. سألت أمي: من هؤلاء؟ قالت: هؤلاء هم الشرفاء الذين يدافعون عن أرضنا بوجه المحتل الغاصب.. كبرت وكبرت الفكرة والفكرة لا تموت.. في أمان الله يا سيّد.. في أمان الله".