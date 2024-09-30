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أبو الحسن لـ هنا بيروت: لا يجوز انتصار العدو الإسرائيلي على الشعبين اللبناني والإسرائيلي ومن يراهن على هذا الانتصار رهانه خاطىء المسار طويل أمامنا المطلوب الصمود والعمل الدبلوماسي الحقيقي
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بعد تهجير السكان من منازلهم.. غنى غندور بتعليق صادم: اللي بساحة الشهداء شحادين
بعد تهجير السكان من منازلهم.. غنى غندور بتعليق صادم: اللي بساحة الشهداء شحادين
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بعد تهجير السكان من منازلهم.. غنى غندور بتعليق صادم: اللي بساحة الشهداء شحادين

فن

2024-09-30 | 06:33
بعد تهجير السكان من منازلهم.. غنى غندور بتعليق صادم: اللي بساحة الشهداء شحادين
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Aljadeed
بعد تهجير السكان من منازلهم.. غنى غندور بتعليق صادم: اللي بساحة الشهداء شحادين

اثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي غنى غندور، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها الأخيرة حول النازحين اللبنانيين الذين اضطروا لترك بيوتهم بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على مختلف المناطق اللبنانية.

وفي التفاصيل، نشرت غنى غندور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو قالت فيه: "نزلت على ساحة الشهداء لشوف احتياجات العالم، لقيتن كلن شحادين، كتير قلال العالم النازحين واللبنانيين، والباقي شحادين وعم يتعاطوا"، مطالبة القوى الأمنية بالتدخل الفوري للحد من هذه الظاهرة.
 

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