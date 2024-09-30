بعد تهجير السكان من منازلهم.. غنى غندور بتعليق صادم: اللي بساحة الشهداء شحادين

اثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي غنى غندور، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها الأخيرة حول النازحين اللبنانيين الذين اضطروا لترك بيوتهم بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على مختلف المناطق اللبنانية.

