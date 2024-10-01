نانسي عجرم في تعليق مبكي على احداث لبنان الاخيرة: ارفعوا ايديكم عن لبنان

في هذا السياق، نشرت الفنانة نانسي عجرم في حسابها عبر موقع "إكس" صورة كُتب عليها: "أتمنى ألا تضطروا أبدًا إلى الاتصال بأحبائكم للتأكد من أنهم على قيد الحياة. لا تحولوا هذا الإرهاب الى أمر طبيعي. أرواح بريئة تضيع. هذه هي الحياة الحقيقية. لا شيء على ما يرام. ارفعوا أيديكم عن لبنان".

وارفقت نانسي الصورة بتعليق كتبت فيه: "لم يبقى كلام".

وتفاعل متابعو نانسي مع المنشور معبرين عن تضامنهم ايضا وداعين للبنان ولشعبه بالامان، اذ جاء في بعض التعليقات: " اللهم إنا نسألك أن تحفظ كل من في لبنان من كل سوء وشر. اللهم اجعلهم في أمانك، واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم أنزل عليهم الطمأنينة والسلام، وأبعد عنهم الفتن والحروب. اللهم احفظهم من كل ضرر وشر، واجعل لهم من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا." و " الله يحميكن ويحمي لبنان!" و" الله يحفض لبنان واهلها ، والله يبعد عنه كل شر ويحفض هالبلد العضيم ، وكل بلداننا العربي ، ونرجع نعيش بسلام ياارب".