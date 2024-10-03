ماجدة الرومي تخرج عن صمتها وتعلق على الاعتــداء الإسرائيلي على لبنان
خرجت الفنانة البنانية ماجدة الرومي عن صمتها ووجت رسالة صوتية على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام للبنانيين في ظل الظروف الأليمة والصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الغشيمة التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى.
وفي التفاصيل، قالت ماجدة الرومي في الرسالة الصوتية التي انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقول: "هذه هي ديمقراطيتكم واحترامكم لحقوق الانسان وعدالتكم بتهديم المنازل على رؤوس الأطفال والعزل من دون رحمة وبوحشية وإبادة قرى بالكامل؟".
وتابعت الفنانة اللبنانية رسالتها التي أدمت قلوب الكثير من اللبنانين: "من يساند لبنان ويقف معه يشهد لانسانيته ولضميره من يساندنا اليوم يُساند السماء والأرض والكرامة العربية."
وأضافت: "أضم صلاتي لصلاة اللبنانيين"، وقالت: "يا رب حلنا بقى نشوف لبنان يلي عمنحلم في السيد الحر والمستقل".