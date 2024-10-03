ماجدة الرومي تخرج عن صمتها وتعلق على الاعتــداء الإسرائيلي على لبنان

خرجت الفنانة البنانية ماجدة الرومي عن صمتها ووجت رسالة صوتية على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام للبنانيين في ظل الظروف الأليمة والصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الغشيمة التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى.