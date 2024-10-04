أول تعليق من يسرا بعد كلامها الاخير عن الاوضاع في لبنان: في ناس كل غرضها تحوير الكلام

وفي اول تعليق قالت يسرا:لبنان هي بلدي الثاني و قلبي يعتصر حزنا على كل شبر فيها .. في ظروف زي دي دايماً بيكون في ناس كل غرضها تحوير مضمون الكلام للايقاع بنا .

واضافت: أنا هنا بأكد إن مضمون حديثي هو أن شعب مصر قلبا و قالباً مع كل الدول العربية اللي بتمر بظروف عصيبة و إنه إقامة أي مهرجان في المقام الأول هو دعم القضايا من خلال الفن و السينما ولا نقلل شأناً من ما يجري من أحداث إنه عنصر المفاجأة مش بيكون خادمنا في إننا نسلط الضوء على دولة بالأخص، و أوضحتُ حزني الشديد على كل ما يحدث في بلادنا و وطننا العربي من هجمات العدو .. حفظ الله بلادنا و أسقط أعدائنا.