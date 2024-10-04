نادين نسيب نجيم عن الاوضاع في لبنان: يا رب لطفك

اذ كتبت: " يا رب لطفك الضاحية الجنوبية يا رب خلصنا من هل الشرّ. يا رب احمي ارضنا و شعبنا ضد العدو ما في غيرك يا الله تحمينا".

يا رب 🤲🏼 لطفك #الضاحية_الجنوبية يا رب خلصنا من هل الشرّ. يا رب احمي ارضنا و شعبنا ضد العدو ما في غيرك يا الله تحمينا 😞🤲🏼