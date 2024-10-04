نادين نسيب نجيم عن الاوضاع في لبنان: يا رب لطفك

اذ كتبت: " يا رب لطفك الضاحية الجنوبية يا رب خلصنا من هل الشرّ. يا رب احمي ارضنا و شعبنا ضد العدو ما في غيرك يا الله تحمينا".
يا رب 🤲🏼 لطفك #الضاحية_الجنوبية يا رب خلصنا من هل الشرّ. يا رب احمي ارضنا و شعبنا ضد العدو ما في غيرك يا الله تحمينا 😞🤲🏼
— Nadine Nassib Njeim 🏆 (@nadinenjeim) October 3, 2024
مع ازدياد وتيرة الاستهدافات الاسرايلية حدة، يستمر عدد من الفنانين اللنانيين و السوريين والعرب بالتعليق على الاحداث الجارية.
كتبت الفنانة لطيفة التونسية تدوينة مؤثرة عبرت من خلالها عن حزنها لما يحصل في غزة ولبنان في ظل الاعتداءات "الاسرائيلية" المتكررة.
وجهت الفنانة السورية كندة علوش رسالة مؤثرة للبنان وشعبه بعد العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه.