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نادين نسيب نجيم عن الاوضاع في لبنان: يا رب لطفك
نادين نسيب نجيم عن الاوضاع في لبنان: يا رب لطفك
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نادين نسيب نجيم عن الاوضاع في لبنان: يا رب لطفك

فن

2024-10-04 | 11:35
نادين نسيب نجيم عن الاوضاع في لبنان: يا رب لطفك
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Aljadeed
نادين نسيب نجيم عن الاوضاع في لبنان: يا رب لطفك

كتبت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم منشورا داعية من خلاله من يحمي الله لبنان و شعبه.

اذ كتبت: " يا رب لطفك الضاحية الجنوبية يا رب خلصنا من هل الشرّ. يا رب احمي ارضنا و شعبنا ضد العدو ما في غيرك يا الله تحمينا".

يا رب 🤲🏼 لطفك #الضاحية_الجنوبية يا رب خلصنا من هل الشرّ. يا رب احمي ارضنا و شعبنا ضد العدو ما في غيرك يا الله تحمينا 😞🤲🏼

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