الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نارين بيوتي بخطوة غير متوقعة تجاه لبنان بعد العدوان الإسرائيلي عليه
نارين بيوتي بخطوة غير متوقعة تجاه لبنان بعد العدوان الإسرائيلي عليه
A-
A+

نارين بيوتي بخطوة غير متوقعة تجاه لبنان بعد العدوان الإسرائيلي عليه

فن

2024-10-05 | 06:47
نارين بيوتي بخطوة غير متوقعة تجاه لبنان بعد العدوان الإسرائيلي عليه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نارين بيوتي بخطوة غير متوقعة تجاه لبنان بعد العدوان الإسرائيلي عليه

تصدر اسم صانعة المحتوى السورية نارين عمارة المعروفة باسم "نارين بيوتي" الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بخطوة لافتة تضامنا مع لبنان بعد العدوان الإسرائيلي عليه.

وفي التفاصيل، كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي نارين بيوتي سبب تأجيل حفل زفافها.
وقالت نارين، في لقاء تلفزيوني إن سبب التأجيل الأوضاع الأمنية الصعبة في لبنان، والتي لا يسمح بإقامة حفلات. وعن علاقتها بأهلها، وصفتها بـ "المتماسكة والحلوة"، بسبب تجمعهم  في السويد.

اقرأ ايضا في فن

هبة طوجي تلبي دعوة ماكرون وتغني "لبيروت" في فرنسا
09:35

هبة طوجي تلبي دعوة ماكرون وتغني "لبيروت" في فرنسا

تأثرت الفنانة اللبنانية هبة طوجي خلال حفل افتتاح القمّة الفرونكوفونية الـ 19 في فرنسا وهي تؤدّي أغنية "لبيروت" للسيدة فيروز برفقة L'orchestre de la Garde républicaine.

09:35

هبة طوجي تلبي دعوة ماكرون وتغني "لبيروت" في فرنسا

تأثرت الفنانة اللبنانية هبة طوجي خلال حفل افتتاح القمّة الفرونكوفونية الـ 19 في فرنسا وهي تؤدّي أغنية "لبيروت" للسيدة فيروز برفقة L'orchestre de la Garde républicaine.

هيفاء وهبي تتضامن مع الشعب اللبناني بعد العدوان الاسرائيلي المستمر عليه
09:18

هيفاء وهبي تتضامن مع الشعب اللبناني بعد العدوان الاسرائيلي المستمر عليه

لا زالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تلفت الأنظار بمواقفها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان.

09:18

هيفاء وهبي تتضامن مع الشعب اللبناني بعد العدوان الاسرائيلي المستمر عليه

لا زالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تلفت الأنظار بمواقفها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان.

اليسا تهاجم جبران باسيل: منطق رخيص.. استحي بقا
06:55

اليسا تهاجم جبران باسيل: منطق رخيص.. استحي بقا

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على تصريح لرئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، حيث قال فيه: "هل تتخيلون وصول رئيس او نجاحه اذا كان قسم كبير من اللبنانيين ضده؟".”

06:55

اليسا تهاجم جبران باسيل: منطق رخيص.. استحي بقا

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على تصريح لرئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، حيث قال فيه: "هل تتخيلون وصول رئيس او نجاحه اذا كان قسم كبير من اللبنانيين ضده؟".”

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024