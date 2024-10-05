نارين بيوتي بخطوة غير متوقعة تجاه لبنان بعد العدوان الإسرائيلي عليه

تصدر اسم صانعة المحتوى السورية نارين عمارة المعروفة باسم "نارين بيوتي" الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بخطوة لافتة تضامنا مع لبنان بعد العدوان الإسرائيلي عليه.