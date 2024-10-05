نارين بيوتي بخطوة غير متوقعة تجاه لبنان بعد العدوان الإسرائيلي عليه
تصدر اسم صانعة المحتوى السورية نارين عمارة المعروفة باسم "نارين بيوتي" الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بخطوة لافتة تضامنا مع لبنان بعد العدوان الإسرائيلي عليه.
وفي التفاصيل، كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي نارين بيوتي سبب تأجيل حفل زفافها.
وقالت نارين، في لقاء تلفزيوني إن سبب التأجيل الأوضاع الأمنية الصعبة في لبنان، والتي لا يسمح بإقامة حفلات. وعن علاقتها بأهلها، وصفتها بـ "المتماسكة والحلوة"، بسبب تجمعهم في السويد.