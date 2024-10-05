اليسا تهاجم جبران باسيل: منطق رخيص.. استحي بقا

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على تصريح لرئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، حيث قال فيه: "هل تتخيلون وصول رئيس او نجاحه اذا كان قسم كبير من اللبنانيين ضده؟".”