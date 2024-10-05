اليسا تهاجم جبران باسيل: منطق رخيص.. استحي بقا

وبدورها ردت إليسا: “يعني لبنان وين وانت وين!؟ استحوا بقا العالم عا الطرقات ما معا تاكل ومش عارفة وين تنام وانتو بهل المنطق الرخيص؟ المهم يجي شخص بيقدر يدير هل الازمة من اي طرف كان! استحي بقا".
يعني لبنان وين وانت وين !؟استحوا بقا العالم عا الطرقات ما معا تاكل ومش عارفة وين تنام وانتو بهل المنطق الرخيص؟
المهم يجي شخص بيقدر يدير هل الازمة من اي طرف كان!
استحي بقا https://t.co/jrKL9A7Bu8
— Elissa (@elissakh) October 5, 2024
— Elissa (@elissakh) October 5, 2024
تأثرت الفنانة اللبنانية هبة طوجي خلال حفل افتتاح القمّة الفرونكوفونية الـ 19 في فرنسا وهي تؤدّي أغنية "لبيروت" للسيدة فيروز برفقة L'orchestre de la Garde républicaine.
لا زالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تلفت الأنظار بمواقفها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان.
تصدر اسم صانعة المحتوى السورية نارين عمارة المعروفة باسم "نارين بيوتي" الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بخطوة لافتة تضامنا مع لبنان بعد العدوان الإسرائيلي عليه.