نادين نسيب نجيم في أقوى تعليق منذ بداية الحـ ـرب: ما رح نعطيكم شبر من ارضنا

وفي التفاصيل، نشرت نادين صور مؤثرة على حسابها عبر انستغرام وعلقت: "لبنان تحت العدوان الإسرائيلي، لبنان النا وما رح نعطيكم شبر من ارضنا، لبنان سينتصر و ينهض ويحلّق و يزدهر !".

وختمت الفنانة اللبنانية: "لبنان هو لبناني و سيبقى إلى الأبد وطن".