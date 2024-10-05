نادين نسيب نجيم في أقوى تعليق منذ بداية الحـ ـرب: ما رح نعطيكم شبر من ارضنا

وفي التفاصيل، نشرت نادين صور مؤثرة على حسابها عبر انستغرام وعلقت: "لبنان تحت العدوان الإسرائيلي، لبنان النا وما رح نعطيكم شبر من ارضنا، لبنان سينتصر و ينهض ويحلّق و يزدهر !".
وختمت الفنانة اللبنانية: "لبنان هو لبناني و سيبقى إلى الأبد وطن".
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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
تأثرت الممثلة اللبنانية دوجا حجازي بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ أيام.
تأثرت الفنانة اللبنانية هبة طوجي خلال حفل افتتاح القمّة الفرونكوفونية الـ 19 في فرنسا وهي تؤدّي أغنية "لبيروت" للسيدة فيروز برفقة L'orchestre de la Garde républicaine.
لا زالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تلفت الأنظار بمواقفها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان.