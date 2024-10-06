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بعد تعرضها للهجوم بسبب تجاهل الحرب على لبنان.. هذا ما فعلته ديانا حداد
بعد تعرضها للهجوم بسبب تجاهل الحرب على لبنان.. هذا ما فعلته ديانا حداد
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بعد تعرضها للهجوم بسبب تجاهل الحرب على لبنان.. هذا ما فعلته ديانا حداد

فن

2024-10-06 | 07:30
بعد تعرضها للهجوم بسبب تجاهل الحرب على لبنان.. هذا ما فعلته ديانا حداد
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Aljadeed
بعد تعرضها للهجوم بسبب تجاهل الحرب على لبنان.. هذا ما فعلته ديانا حداد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، صورة جديدة للفنانة اللبنانية ديانا حداد، خلال قيامها ببعض التحضيرات لحفلها المقبل.

وظهرت ديانا حداد في الصورة ولفها علم لبنان، حيث ارفقت الصورة بالتعليق التالي: "ديانا حداد تشارك صورة من تمارين حفلها المقبل، تُعبّر من خلالها عن حبها ودعمها لوطنها لبنان في هذه الأوقات العصيبة".

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