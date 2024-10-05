نانسي عجرم بخطوة انسانية لافتة تجاه لبنان

هذا وعلم موقعنا ايضا، انه بعد اعتذار نانسي عجرم عن احياء الحفل، تم التواصل مع نجمتين لبنانيتين اللتين قبلتا الدعوة وتوجهتا الى رومانيا لإحياء الحفل.

الجدير ذكره انها ليست المرة الاولى التي تقوم فيها نانسي عجرم بهكذا خطوة، انطلاقا من انتمائها الوطني الكبير وتعاطفها مع أبناء شعبها.