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نانسي عجرم بخطوة انسانية لافتة تجاه لبنان
نانسي عجرم بخطوة انسانية لافتة تجاه لبنان
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نانسي عجرم بخطوة انسانية لافتة تجاه لبنان

فن

2024-10-05 | 03:25
نانسي عجرم بخطوة انسانية لافتة تجاه لبنان
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Aljadeed
نانسي عجرم بخطوة انسانية لافتة تجاه لبنان

علم موقع "الجديد فن"، ان النجمة اللبنانية نانسي عجرم اعتذرت عن احياء حفل زفاف في رومانيا، بسبب الاحداث الاليمة التي يمر بها لبنان والعدوان الاسرائيلي الغاشم على مختلف المناطق اللبنانية، جنوبا وبقاعا وحتى في بيروت، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، ونزوح العديد من المواطنين من بلداتهم وبيوتهم.

الجدير ذكره انها ليست المرة الاولى التي تقوم فيها نانسي عجرم بهكذا خطوة، انطلاقا من انتمائها الوطني الكبير وتعاطفها مع أبناء شعبها.
هذا وعلم موقعنا ايضا، انه بعد اعتذار نانسي عجرم عن احياء الحفل، تم التواصل مع نجمتين لبنانيتين اللتين قبلتا الدعوة وتوجهتا الى رومانيا لإحياء الحفل.

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