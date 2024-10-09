جويل مردينيان تتضامن مع لبنان بلباس البحر وتتعرض لهجوم حاد

وفي التفاصيل، شاركت جويل مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، صورة ظهرت فيها بلباس البحر، وهي تحمل ابنها، وارفقتها بتعليق باللغة الانكليزية، قالت فيه بما معناه: "أنا أؤمن بمعجزات الله، وأصلي من أجل السلام، ومثلي مثل جميع اللبنانيين، لا أفقد الأمل أبدا".وتابعت جويل: "هذه الصورة رمز لمعجزة من الله.. نقشتها على ذراعي حتى أتمكن من رؤيتها كل يوم، وبالتالي تبقى معي أينما ذهبت"، مضيفة: "تذكرني هذه الصورة بقوة الله. المعجزات التي يجلبها إلى حياتنا. لم أفقد الأمل أبدًا في التبني.. كان الطريق صعبًا وطويلًا، لكن بمجرد أن أمسكت بابني بين ذراعي امتلأت بسعادة هائلة وامتلأت ببركات الله."وختمت جويل مردينيان كلامها بالقول: "أنا أؤمن بمعجزات الله، وأصلي من أجل السلام والعدالة".ورغم كلامها المؤثر، إلا ان جويل تعرضت لهجوم حاد من قبل المتابعين، الذين اعتبروا ان الصورة غير لائقة ولا تتناسب مع ما يمر به لبنان.