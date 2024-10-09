سلافة معمار تستنكر العدوان الاسرائيلي على منطقة المزة في سوريا

لا يزال العدو الإسرائيلي يمارس عدوانه الغشيم، وبنك أهدافه كان ليل أمس منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق.

وشن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بـ3 صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق".



وفي التفاصيل، استنكر عدد من نجوم سوريا العدوان الإسرائيلي العنيف، ومن بينهم الفنانة السورية سلافة معمار التي نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام مشاهد مؤثرة توثق لحظة استهداف العدو الإسرائيلي للحي السكني وعلقت: "اللهم انا نستودعك بلادنا وأهلها، أمنهاوأمانها، ليلها ونهارها، ارضها وسمائها، فاحفظها يا من لا تضيع عنده الودائع".