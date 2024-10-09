شكران مرتجى تتأثر وتعلق على العدوان الاسرائيلي في منطقة المزة السورية

وشن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بـ3 صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق".

وفي التفاصيل، استنكر عدد من نجوم سوريا العدوان الإسرائيلي العنيف، ومن بينهم الفنانة شكران مرتجى ونشرت على حسابها عبر انستغرام: "باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم".

وأضافت: "في ودائعك يا الله بلادنا وانفستها واهلنها وأحبائنا وديننا يا من لا تضيع عندك الودائع".

وعادت شكران ونشرت خبر استهداف منطقة المزة السورية وكتبت:" يا رب يا رب دخيلك بقا" وأرفقتها بعلم سوريا ولبنان وفلسطين".