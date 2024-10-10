ملكة جمال لبنان ندى كوسا تلتقي الاطفال النازحين

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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
هاجم الفنان اللبناني عامر زيان الأشخاص الذين يحاولون تحقيق "الترند" والوصول إلى الشهرة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له لبنان في الآونة الأخيرة.
نشرت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة مقطع فيديو توجيهي تحدثت من خلاله مع ابنتها الوحيدة إيلا عن مناطق لبنان والتاريخ الحقيقي لصمودها على مر العقود.
تصدر اسم الفنان السوري عبد الرحمن فواز المعروف باسم "الشامي" الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد توجهه الى حفله في ألمانيا، ضمن جولة فنية ستشمل عدة دول أوروبية، وتأتي هذه المحطة في وقت يتزامن مع ترقب الجمهور للإعلان عن باقي محطات الشامي في أوروبا خلال الفترة المقبلة.