هجوم حاد على معتصم النهار بعد احتفاله بعيد ميلاد زوجته وتجاهله العدوان على لبنان

وفي التفاصيل احتفل الفنان السوري معتصم النهار بعيد ميلاد زوجته لين برنجكجي إذ عبّر عن مشاعره بكلمات مؤثرة، ووصفها بأنها "نور أيامه"، متمنيًا لها السعادة والنجاح الدائم.

ونشر معتصم عبر حسابه على "إنستغرام" صورة لزوجته، وأرفقها بتعليق يعبر فيه عن حبه الكبير وفخره بوجودها في حياته، وكتب "كل عيد وأنت بخير، لأجمل جزء من حياتي. أنت منبع الحب والسعادة. في هذا اليوم المميز، أتمنى لك السعادة الدائمة والنجاح والحب".

وفي ختام تعليقه، أكد معتصم على عمق العلاقة التي تجمعهما، قائلاً "أنت النور الذي ينير أيامي، وأتمنى أن أكون بجانبك دائماً أراقب ابتسامتك".



فكتب احدهم: اهم شي اعياد الميلاد والقبلات والناس عم تنذبح وتتهجر وبيوت عم تتدمر.

وكتب آخر: استحوا على دمكم وترفعوا عن تفاهتكم احتراما لقدسية ما يجري الآن.

وتعرض معتصم النهار لموجة هجوم حادة من الجمهور اذ اعتبروا ان الوقت غير مناسب للاحتفال لان عناك ابرياء واطفال تقتل كل يوم.فكتب احدهم: اهم شي اعياد الميلاد والقبلات والناس عم تنذبح وتتهجر وبيوت عم تتدمر.وكتب آخر: استحوا على دمكم وترفعوا عن تفاهتكم احتراما لقدسية ما يجري الآن.