هجوم واسع على باميلا الكيك بسبب صورها الغريبة تزامنا مع العدوان الاسرائيلي

وفي التفاصيل، نشرت باميلا الكيك صورة جديدة على حسابها عبر انستغرام عبر تقنية الذكاء الاصطناعي وخلفها مشاهد الدخان بسبب العدوان الاسرائيلي، لكن العلم اللبناني كان صامدا.

وتعرضت باميلا لهجوم واسع بسبب صورها، وانهالت التعليقات على الشكل التالي: "حبيبتي باميلا ترى هيدي حرب وناس تهجرت وماتت مو جلسة تصوير".، والبعض الآخر قال:"معلش بس شنو هاي الصورة يعني انتس عم تتفلسفي على بلدك هي وعم تحترق ولا شو وضعك انتي".