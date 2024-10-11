هجوم واسع على باميلا الكيك بسبب صورها الغريبة تزامنا مع العدوان الاسرائيلي

وفي التفاصيل، نشرت باميلا الكيك صورة جديدة على حسابها عبر انستغرام عبر تقنية الذكاء الاصطناعي وخلفها مشاهد الدخان بسبب العدوان الاسرائيلي، لكن العلم اللبناني كان صامدا.
وتعرضت باميلا لهجوم واسع بسبب صورها، وانهالت التعليقات على الشكل التالي: "حبيبتي باميلا ترى هيدي حرب وناس تهجرت وماتت مو جلسة تصوير".، والبعض الآخر قال:"معلش بس شنو هاي الصورة يعني انتس عم تتفلسفي على بلدك هي وعم تحترق ولا شو وضعك انتي".
View this post on Instagram
A post shared by 𝓟VMELV 𝓔𝓵 𝓚𝓲𝓴 (@pamelaelkik)
A post shared by 𝓟VMELV 𝓔𝓵 𝓚𝓲𝓴 (@pamelaelkik)
تصدر اسم الفنان السوري معتصم النهار محركات البحث والتريند بعد ان تعرض لموجة هجوم حادة اثر احتفاله بعيد ميلاد زوجته وتجاهله للعدوان الاسرائيلي على لبنان وسوريا.
لا يزال العدو الإسرائيلي يمارس عدوانه المتواصل منذ ايام على لبنان، واستهدف يوم أمس بيروت.
علق الفنان اللبناني راغب علامة على العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وكان آخرها المجزرة التي ارتكبها العدو مساء امس في بيروت.