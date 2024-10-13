بعد مساعدتها النازحين في لبنان.. ندى كوسا بخطوة جديدة

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A post shared by Nada koussa ندى كوسا (@koussanada)
A post shared by Nada koussa ندى كوسا (@koussanada)
استفاقت مدينة النبطية الجنوبية على مشهد مفجع بعد الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت ليل امس سوق المدينة التجاري، وبدا الدمار كبيراً في كل الامكنة في مشهد مبكي، ربما اراد منه العدو محو ذكريات اهالي النبطية والجوار الذين يشكل لهم هذا السوق معلماً من معالم حياتهم وحبهم وذكرياتهم على مدى اجيال.
انطلقت حملة "الإمارات معك يا لبنان" المجتمعية لدعم الشعب اللبناني الذي يواجه ظروفا صعبة بسبب الحرب، يوم امس السبت 12 أكتوبر 2024، من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.
أعلنت الممثلة اللبنانية جوي سلامة أنّها غادرت لبنان بسبب العدولن الإسرائيلي الذي يعيشه منذ أيام.