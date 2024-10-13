بعد مساعدتها النازحين في لبنان.. ندى كوسا بخطوة جديدة

تستعد ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا، لتمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام يوم 17 نوفمبر المقبل.



وشاركت ندى مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، صورة لها من احدث جلسة تصوير، وارفقتها بتعليق مؤثر قالت فيه: ""لبنان في حالة حرب.. نشعر بالحزن كل يوم ونحن نشاهد تدمير بلدنا وأخذ أحبائنا منا".

وتابعت: "قلبي يؤلمني، وجزء مني لا يريد المغادرة في هذه اللحظة.. ولكن لدي واجب.. واجب تجاه الأشخاص الذين آمنوا بي، تجاه لبنان.. إن الساحة الدولية لا يمكن ولن تكتمل بدوننا".

واردفت ندى كوسا قائلة: "سأمثل لبنان بكل فخر في مسابقة ملكة جمال الكون، وسأتأكد من أن أصواتنا مسموعة، وحتى همساتنا.. سأخبر العالم بما نمر به، وسأذكرهم بجمال شعبنا وتاريخه وروحه التي لا مثيل لها.. سوف نتألق بصمودنا وقوتنا ورؤيتنا وشجاعتنا.. هذا من أجل لبنان".