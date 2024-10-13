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بعد سكوتها عن العدوان الاسرائيلي لأسابيع.. نجوى كرم تخرج عن صمتها
بعد سكوتها عن العدوان الاسرائيلي لأسابيع.. نجوى كرم تخرج عن صمتها
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بعد سكوتها عن العدوان الاسرائيلي لأسابيع.. نجوى كرم تخرج عن صمتها

فن

2024-10-13 | 05:54
بعد سكوتها عن العدوان الاسرائيلي لأسابيع.. نجوى كرم تخرج عن صمتها
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Aljadeed
بعد سكوتها عن العدوان الاسرائيلي لأسابيع.. نجوى كرم تخرج عن صمتها

خرجت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن صمتها، لاول مرة منذ اندلاع الحرب في لبنان، وعلقت بتأثر على الوضع الراهن والعدوان الاسرائيلي الذي يطال مناطق عدة من لبنان، جنوبا وبقاعا وحتى العاصمة بيروت وضواحيها.

وفي التفاصيل، نشرت نجوى كرم عبر خاصية الستوري على حسابها عبر انستغرام، صورة لقلب ابيض مرفقا يتعليق: "لبنان في قلب الله"، مع اغنية لـ نجوى كرم بعنوان "بيروت".
تعليق نجوى كرم الاول على احداث لبنان، لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث شكر الكثيرون على وقوفها الى جانب لبنان في كل الاوقات، بينما انتقدها البعض على تأخرها بالتضامن وسكوتها لاسابيع، وإكمال أنشطتها الفنية غير آبهة لما يحصل في بلدها.

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