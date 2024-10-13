بعد سكوتها عن العدوان الاسرائيلي لأسابيع.. نجوى كرم تخرج عن صمتها

وفي التفاصيل، نشرت نجوى كرم عبر خاصية الستوري على حسابها عبر انستغرام، صورة لقلب ابيض مرفقا يتعليق: "لبنان في قلب الله"، مع اغنية لـ نجوى كرم بعنوان "بيروت".تعليق نجوى كرم الاول على احداث لبنان، لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث شكر الكثيرون على وقوفها الى جانب لبنان في كل الاوقات، بينما انتقدها البعض على تأخرها بالتضامن وسكوتها لاسابيع، وإكمال أنشطتها الفنية غير آبهة لما يحصل في بلدها.