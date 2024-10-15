دانييلا رحمة تتلقى هدية ثمينة في عيد ميلادها

وفي التفاصيل، نشرت دانييلا عبر خاصية الستوري على انستغرام، فيديو يظهر كميات كبيرة من باقات الورود التي وصلت لها من محبيها وأصدقائها بهذه المناسبة الخاصة، حيث ارفقت الفيديو برسالة شكر كتبت فيها باللغة الانكليزية بما معناه: "شكرًا لحبكم الدافىء وتمنياتكم الجميلة في عيد ميلادي، أتمنى أن أحتفل معكم جميعًا بأوقات وأيام أفضل. ابقوا بأمان وبالقرب من أحبائكم".كلمات دانييلا هذه حملت معانٍ عميقة تعكس محبتها وامتنانها للجمهور الذي رافقها في مسيرتها الفنية ودعمها خلال الأوقات الصعبة، حيث استغلت هذه المناسبة لتوجيه أمنية خاصة لوطنها لبنان في هذه السنة الصعبة، حيث أضافت في رسالتها: "في هذه السنة، أمنية عيد ميلادي لبلدي لبنان، لينهض من جديد، ولشعبي بأن يعيشوا بسلام أبدي، وجسدت دعواتها حبها العميق لوطنها وقلقها على الوضع الراهن في لبنان".