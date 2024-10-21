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رشا شربتجي تنفعل وتحذر من هذا الأمر أمام الجميع
رشا شربتجي تنفعل وتحذر من هذا الأمر أمام الجميع
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رشا شربتجي تنفعل وتحذر من هذا الأمر أمام الجميع

فن

2024-10-21 | 05:57
رشا شربتجي تنفعل وتحذر من هذا الأمر أمام الجميع
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Aljadeed
رشا شربتجي تنفعل وتحذر من هذا الأمر أمام الجميع

تصدر اسم المخرجة السورية رشا شربتجي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشورها الأخير.

وفي التفاصيل، حذّرت رشا شربتجي من صفحات تحمل اسمها، وتنشر أخبارًا مزيفة حول تجارب أداء لاختيار ممثلين، ودعت الجمهور لمتابعة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من أي معلومة حولها. 
ونشرت المخرجة السورية رشا شربتجي عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على "إنستغرام" تنويهًا أكدت فيه أنها غير مسؤولة عن صفحات تتحدث باسمها عن تجارب أداء أو غيرها.
وكتبت شربتجي: المصدر الرسمي لأي خبر أو نشاط فني أو تجارب أداء هو صفحاتي الرسمية، الموثّقة عبر وسائل التواصل.
 
 

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