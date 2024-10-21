تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما

وعبر خاصة "ستوري" على "إنستغرام"، شاركت بسمة بوسيل مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، التي كشفت فيها ملامح الاحتفال، حيث أصّر كل من تامر حسني وبسمة بوسيل، على الظهور بشكل طبيعي منذ انفصالهما قبل أشهر.