تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما

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A post shared by Foochia - فوشيا (@foochiagram)
A post shared by Foochia - فوشيا (@foochiagram)
تصدر اسم ملكة جمال لبنان ال سابقة والممثلة اللبنانية نادين ويلسون نجيم، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضيةبعد ردها القاسي على متابعة.
تصدر اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد الكشف لأول مرة عن سعر حقائبها الفاخرة والتي تخطت ملايين الدولارات.
علقت الفنانة اللبنانية اليسا على الأحداث والتطورات التي تحصل في بلدها لبنان، متوجهةً له بالدعاء.