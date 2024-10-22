بريتني سبيرز تعلن زواجها من نفسها: أذكى شيء قمت به!

وعلقت سبيرز على الفيديو بالقول: "اليوم الذي تزوجت فيه نفسي.. أعيده لأنه قد يبدو محرجاً أو غبياً، لكنني أعتقد أنه أذكى شيء قمت به على الإطلاق!".ويعود إعداد الفيديو إلى ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، بعد 6 أشهر على زواجها من عارض الأزياء الإيراني الأميركي سام أصغري، دون أن توضح في حينها لما قررت لعب دور العروس فيه، ومتى قررت أن تتخذ خطوة الزواج بنفسها.الجدير ذكره ان سبيرز كانت تزوجت عدة مرات جميعها انتهت بالطلاق، وكان آخرها من سام أصغري الذي انتهى زواجها به رسمياً في مايو/أيار الماضي.