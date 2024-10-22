بريتني سبيرز تعلن زواجها من نفسها: أذكى شيء قمت به!

View this post on Instagram
A post shared by XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)
A post shared by XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقطع فيديو جديد لـ كايلا ابنه شقيق الفنان السوري ناصيف زيتون، ظهرت فيه بعد ان وضعت مكياجا غريبا على وجهها.
تصدر اسم الفنانة اللنانية نادين الراسي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مغادرة منزلها ليل أمس بعد العدوان الإسرائيلي العنيف على الضاحية الجنوبية.
تمكنت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، من حصد المركز الأول في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعًا متتالية، بدءًا من 16 مارس/آذار 2024.