احدث ظهور لـ ريان بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب اصابته بـ السرطان

أصدر الإعلامي والمخرج سام سعد، مؤسس ورئيس مهرجان "Idafa Awards" بيانا حول ​تأجيل حفل توزيع الجوائز على المبدعين من أصحاب الهمم والإرادة الصلبة، والذي كان من المقرر إقامته يوم غد الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول في كازينو لبنان، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان.