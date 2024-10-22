احدث ظهور لـ ريان بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب اصابته بـ السرطان

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A post shared by RAYAN (@rayanofficialsinger)
A post shared by RAYAN (@rayanofficialsinger)
أصدر الإعلامي والمخرج سام سعد، مؤسس ورئيس مهرجان "Idafa Awards" بيانا حول تأجيل حفل توزيع الجوائز على المبدعين من أصحاب الهمم والإرادة الصلبة، والذي كان من المقرر إقامته يوم غد الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول في كازينو لبنان، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان.
تصدر الاسم مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية ريتا حرب الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اصابتها ضمن الحلقة الأخيرة من البرنامج المثير للجدل التي تقدمه "قسمة ونصيب".
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقطع فيديو جديد لـ كايلا ابنه شقيق الفنان السوري ناصيف زيتون، ظهرت فيه بعد ان وضعت مكياجا غريبا على وجهها.