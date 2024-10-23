مايا رعيدي تعلق على العدوان الاسرائيلي في لبنان.. انهارت بالبكاء وهذا ما قالته
تصدر اسم ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها تحدثت فيه عن الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان جراء العدوان الإسرائيلي والقلق الذي يعيشه جميع اللبنانيين داخل لبنان وفي الخارج خاصة وان مايا تعيش في لندن.
وفي التفاصيل، تأثرت مايا رعيدي وبكت أثناء حديثها عن الحرب في لبنان، معبرةً عن الحزن العميق الذي تشعر به.
وتعرضت مايا لموجة انتقادات واسعة لأنها كانت تتحدث باللغة الإنكليزية ما عرضها للهجوم من عدد كبير من المتابعين الذين رأوا انها كان يجب ان تتحدث باللغة العربية، وانهالت التعليقات على الشكل التالي: "عم تحكي عن لبنان لاللغة الإنكليزية وهي ملكة جمال بلدنا العربي".