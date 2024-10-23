مايا رعيدي تعلق على العدوان الاسرائيلي في لبنان.. انهارت بالبكاء وهذا ما قالته

تصدر اسم ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها تحدثت فيه عن الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان جراء العدوان الإسرائيلي والقلق الذي يعيشه جميع اللبنانيين داخل لبنان وفي الخارج خاصة وان مايا تعيش في لندن.