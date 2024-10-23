فنانة لبنانية شهيرة توثق الدمار الهائل الذي حل في محيط منزلها: اخدوا جنى العمر

شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على منطقة الحوش شرق صور بشكل عنيف.

وفي التفاصيل، نشرت الممثلة دجى حجازي فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

ووثقت دجى من خلال الفيديو الدمار الهائل الذي تعرّض له الحي الذي وهو حي العريض في مدينة صور الذي تدمر كليا نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وعلقت دجى على الفيديو بالقول: "شو صعبى تشوف المنطقة يلي ربيت فيها مدمرة. شو صعبة تنطر لتشوف بأي مبنى اجت الضربة وإذا بيت طفولتك بعده محله. كل ذكرياتنا الحلوة اتدمرت بلحظة. اخدوا جنى عمر الناس".