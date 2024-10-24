ميريام فارس تخرج عن صمتها لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان

As hostilities continue to escalate in #Lebanon, children bear the brunt of this uncertainty, living in fear, and at risk of losing access to basic human rights.



Join @myriamfares in supporting UNICEF’s efforts to deliver essential aid—clean water, blankets, mattresses, and cash… pic.twitter.com/t1kqerCvto — UNICEF Lebanon (@UNICEFLebanon) October 24, 2024

وفي التفاصيل، نشرت صفحة اليونيسيف، مقطع فيديو ظهرت فيه ميريام فارس وهي تدعو الى حماية الأطفال وتأمين الايواء وكل المستلزمات لهم، اذ بدأت بالفيديو بالتعريف عن نفسها، وتابعت: "وطني الحبيب لبنان الذي فيه ولدت وعشت كل حياتي، البلد الذي فيه ولد اطفالي ويترعرعون، البلد الذي أتمنى ان أعيش فيه كل حياتي، ينزف.. الاف العائلات في لبنان تبحث عن الأمان، الأمهات يبكين اطفالهن وعائلات كثيرة اليوم تكافح لتأمين ابسط احتياجاتها".من هنا، قالت ميريام فارس: "مع تفاقم الازمة، القصص والصور تمزق القلوب.. وكأم وكإنسانة، سلامة كل طفل تعني لي الكثير، واليوم أطفال لبنان بحاجة الى مساعدتنا جميعا"، داعيا كل من يستطيع المساعدة ان يتبرع لـ اليونيسيف التي تعمل في الميدان وتساعد العائلات النازحة.وأكدت ميريام فارس في الفيديو ان "كل خطوة مهما كانت صغيرة، بمكنها ان تغير حياة العديد من الأطفال والعائلات المحتاجة"، مشددة على انه في هذه الأوقات لا يمكننا ان نقف مكتوفي الايدي، خاتمة بالقول: "معا اقوى".