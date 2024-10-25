سيرين عبد النور تنفجر غاضبة بعد العدوان الاسرائيلي على الصحفيين: انتم تقتلون الحياة

يواصل العدو الاسرائيلي همجيته بعدوانه على لبنان مستهدفا هذه المرة عند ساعات الفجر الاولى مقر اقامة الصحفيين في منطقة حاصبيا مما أسفر عن استشهاد 3 صحفيين وإصابة آخرين.



ودانت نقابة الصحفيين العدوان وجاء في البيان: إنها "ليست المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل على استهداف الصحفيين والإعلاميين في لبنان، وسبق أن قتلت 6 منهم في غاراتها".

وعلقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على الجريمة المروعة قائلة: قال الاعتداء على اليونيفيل جريمة حرب ! طيب الاعتداء على الصحافة المسعفين المستشفيات الجرفات يللي عم تهدم املاك الناس شو يعتبر ؟ قتل الاطفال شو يعتبر الدفاع عن النفس ؟ الحرب جريمة بحق الخالق مش بس بحق الانسانية.

واختتمت: الله خلق الحياة وانتم تقتلون الحياة بالموت