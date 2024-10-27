يسرا تخرج عن صمتها وتوجّه رسالة للبنان في مهرجان الجونة: لا أحد يشكك بوطنيتي

وجهت الفنانة المصريّة يسرا تحية و كلمة لكل من لبنان وفلسطين خلال حضورها مهرجان الجونة في مصر، في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها البلدين

وفي التفاصيل، قالت يسرا في لقاء صحفي من مهرجان الجونة السينمائي 2024": "كلمتي لفلسطين ولبنان أن الغمة ستذهب قريبًا جدًا جدًا جدًا بأمر من الله، لأن هذا الأمر كله بيد الله".

تكلمت يسرا مجددًا، عن اجتزاء تصريحها حول لبنان، الذي حصل، سابقًا، في المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، وقالت: "لا أحد يمكنه أن يشكك بوطنيتي، هؤلاء أشخاص بلا قيمة، ومن يحرّف كلامي شخص لا قيمة له".

وأكدت الفنانة المصرية أن وطنيتها معروفة تجاه كل البلدان العربية، بما فيها فلسطين ولبنان، وأضافت: "كل منطقة عربية كرّمتني وأحبتني، فلا ينبغي لأي شخص أن يشكك بوطنيتي على الإطلاق"

أشارت يسرا في تصريحها إلى أن من يقوم باجتزاء أي كلام لها، ليس من جمهورها، وعقّبت قائلة: "إنما هو من أعدائي، و جمهوري لا يُمكن أن يُصدّق عني هذا الكلام".