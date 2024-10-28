هند صبري توجه رسالة إلى لبنان وفلسطين: وجعهم وجعنا

حرصت الفنانة هند صبري على هامش ندوتها في "مهرجان الجونة السينمائي" على توجيه رسالة إلى الشعبين اللبناني والفلسطيني، في ظل العدوان الاسرائيلي وتوتر الاوضاع في البلدين.





وفي التفاصيل اعربت هند عن دعمها للشعبين اللبناني والفلسطيني، وقالت: نحن نقف هنا اليوم، وجزء من وقفتنا، لهم ومن أجلهم، لأنهم أخوتنا ووجعهم وجعنا ونحن نداوي جروحنا بالأفلام وبالفن.







وأشارت هند في رسالتها إلى أن المهرجانات السينمائية، والثقافة بشكل عام هي نقطة قوة، وتابعت: لا ينفع أن نُسكت حضراتنا وثقافتنا لأن هذا يخدم الأعداء ويصب في مصلحتهم.