عبير نعمة تحمل العلم اللبناني وتتأثر بشدة خلال حفلها في كندا

وفي التفاصيل، ظهرت عبير نعمة وهي تحمل العلم اللبناني على المسرح، وغمرته بشدة بينما قدمت اغنية عبرت فيها عن حبها لبلدها ودعمها الكبير له في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها اليوم.