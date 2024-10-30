عبير نعمة تحمل العلم اللبناني وتتأثر بشدة خلال حفلها في كندا

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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
عبَّرت نجمة بوليوود مانيشا كويرالا، عن امتنانها وتقديرها بعد تلقيها ردًا من كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، على رسالة بعثتها إليها سابقاً عقب إعلان إصابتها بمرض السرطان؛ كبادرة لإظهار دعمها لها خلال رحلتها الصعبة.
احتفلت الممثلة السورية القديرة صباح الجزائري، بعيد ميلاد ابنتها الممثلة الشابة ترف التقي، حيث عايدتها بكلمات مؤثرة.
لم تخرج أسرته أو نقابة المهن التمثيلية للإعلان بشكل رسمي عن موعد ومكان الجنازة الفنان المصري مصطفى فهمي.